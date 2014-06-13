РФ перебрасывает захваченные в Крыму танки Т-64БВ через Ростовскую область - активист (фото)

Об этом заявил в соцсети активист Роман Бурко, координирующий проекты ИнформНапалм и Бурконьюз.

По его словам, именно танки данной модели 12 июня были замечены в нескольких городах Донецкой и Луганской областей Украины, но не было понятно каким образом они проникают в Украину, поскольку эта техника могла быть захвачена террористами со складов, находящаяся на консервации в Артемовске.Читайте такжеНочью границу Украины со стороны РФ пересекли 3 танка - журналист

После общения с жителями Артемовска стало известно, что танковый склад, находящийся там и ранее считавшийся одним из самых больших в Украине, сейчас практически не используется и находится в полуразрушенном состоянии.

"Всю работоспособную и современную технику с него вывезли ранее, поэтому его безуспешный штурм 8-9 июня, произведенный боевиками - это скорее обманный маневр и операция прикрытия для навязывания целевой аудитории идеи, якобы танки террористам удалось захватить. На самом деле Российская Федерация ведет активную переброску захваченных в Крыму танков Т-64БВ через Ростовскую область", - подчеркивает активист. Читайте такжеГлавный боевик "ДНР" Пушилин подтвердил получение трех танков от России

Бурко отметил, что зафиксировать переброску помог местный житель Павел, он сдел фото транспортировки одного из танков на прицепе в районе переулка Интересный (Ростовской области).