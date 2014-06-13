Украина обратилась к Польше и Швеции из-за поставок Россией военной техники боевикам
07:49, 13 июня 2014Политика
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Дещица позвонил министрам Польши и Швеции.
REUTERS
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица провел срочные телефонные разговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Польши Радеком Сикорским и Швеции Карлом Бильдтом, сообщается в Twitter Дещицы.
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Речь шла о «непрерывной поставке Россией оружия, включая танки», террористам, которые действуют на востоке Украины.
«Говорил с Сикорским, Бильдтом относительно обострения на Востоке из-за поставки Россией военной техники, танков. Согласны - адекватно реагировать надо уже сейчас», - написал он.
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