Украина обратилась к Польше и Швеции из-за поставок Россией военной техники боевикам

07:49, 13 июня 2014
Политика
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Дещица позвонил министрам Польши и Швеции.

REUTERS

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица провел срочные телефонные разговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Польши Радеком Сикорским и Швеции Карлом Бильдтом, сообщается в Twitter Дещицы.

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Речь шла о «непрерывной поставке Россией оружия, включая танки», террористам, которые действуют на востоке Украины.

«Говорил с Сикорским, Бильдтом относительно обострения на Востоке из-за поставки Россией военной техники, танков. Согласны - адекватно реагировать надо уже сейчас», - написал он.

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