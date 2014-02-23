Тимошенко провела телефонные разговоры с Фюле, Меркель и Маккейном

14:51, 23 февраля 2014
Политика
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Сегодня состоялся телефонный разговор Юлии Тимошенко со Штефаном Фюле, Ангелой Меркель и сенаторами США Джоном Маккейном, Ричардом Дурбином и Крисом Мерфи.

Скріншот Еспресо ТВ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Фюле поздравил Юлию Тимошенко с освобождением и подчеркнул, что ее возвращение в политику будет способствовать возвращению Украины на демократический путь развития.

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В свою очередь Тимошенко поблагодарила ЕС за поддержку Украины и ее лично.

Также сегодня состоялся телефонный разговор Тимошенко с Канцлером Германии Ангелой Меркель и сенаторами США Джоном Маккейном, Ричардом Дурбином и Крисом Мерфи.

«Во время разговора Ангела Меркель поздравила Юлию Тимошенко с освобождением и выразила уверенность, что ее возвращение в большую политику станет одним из важнейших факторов стабилизации ситуации в Украине, сохранение единства нашей страны и ее возвращение на путь европейских реформ», - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Меркель заверила Тимошенко о готовности Германии оказывать всяческое содействие в этих усилиях».

Также, как пишет пресс-служба, Тимошенко и Меркель договорились о встрече, которая может состояться в ближайшее время».

Пресс-служба “Батькивщины” сообщает, что во время разговора с сенаторами США «сенаторы отметили, что возвращение Юлии Тимошенко к активной политической деятельности будет способствовать укреплению демократии и восстановлению насущно необходимых экономических реформ».

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