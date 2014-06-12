Степень изоляции России от остального мира теперь зависит от Порошенко - Гельман

Об этом в интервью журналу Новое время рассказал российский галерист и политтехнолог Марат Гельман, который консультировал таких политиков, как Путин и беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Абсурдность ситуации в том, что Путин потратил много усилий и времени, чтобы Россия стала частью мира, а он - одним из самых влиятельных политиков: масштабно провел Олимпиаду, отпустил Ходорковского и так далее. А теперь Буквально за несколько недель это потерял", - рассказал Гельман. Читайте такжеПолиттехнолог: Янукович на Донбассе делает то, что не может позволить себе Путин

Политтехнолог считает, что Путин хотел стать во главе большой общности, он искал духовные скрепы в славянском братстве, создал Таможенный союз и хотел превратить Россию в духовный центр православия.

"А в результате мы имеем безответственного политика с историей ошибок и неудач. Такого мальчишку с улицы, кричащего "Крым наш!", и страну, которая рискует оказаться в изоляции от остального мира", - отметил Гельман, добавив, что к России теперь насторожено относятся даже те, кому выгодно было с ней сотрудничать.

"Сейчас мир видит в Путине не переговорщика, но человека который должен уйти", -подчеркнул Гельман.

Он считает, что степень изоляции России от остального мира теперь зависит от президента Украины Петра Порошенко.

"У Порошенко появился козырь - мера изоляции России зависит сегодня от президента Украины. Когда на международных встречах он резко высказывается об отношениях с Россией, это влияет на нас. И я думаю, в Кремле это понимают", - рассказал политтехнолог.

Продолжение интервью Марата Гельмана читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 13 июня.