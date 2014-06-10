Порошенко: Украина должна гарантировать себе безопасность со стороны России

Украина не может чувствовать себя в безопасности без диалога и взаимопонимания с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью американскому изданию Time заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Радио Свобода.

«Возможно, кое-кто из украинцев хотел бы иметь в качестве соседа Швецию или Канаду, но мы имеем Россию», - отметил Порошенко.

Именно учитывая это, отмечает Time, Порошенко провел первый полный рабочий день в воскресенье на «марафонских переговорах с послом России в Украине Михаилом Зурабовым». Президент Украины считает, что не имеет другого выбора, кроме как сесть с Россией за стол переговоров, поскольку ни одна страна не готова предоставить Украине гарантий безопасности от последующих атак.

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8 и 9 июня участники трехсторонней контактной группы по реализации положений мирного плана президента Украины в составе представителей Украины, России и ОБСЕ провели три заседания.

«Стороны пришли к общему пониманию относительно ключевых этапов выполнения упомянутого плана и перечня первоочередных задач, достижение которых будет способствовать деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины», - говорится в сообщении Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.