Силы АТО в Славянске уничтожили огневую точку снайпера, который обстреливал блокпост
07:50, 12 июня 2014Политика
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Минувшие сутки в зоне проведения АТО прошли относительно спокойно.
REUTERS
Днем блокпостукраинских силовиков, который расположен на пересечении путей на Красный Лиман и Словянск трижды обстреливался боевиками из стрелкового оружия, подствольних гранатометов и 80 мм минометов.
Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.
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"И больше всего украинских военнослужащих донимал снайпер, что «работал» с верхних этажей завода в промышленной части города. Метким огнем в ответ огневую точку снайпера уничтожили, огонь с указанной позиции прекратился", - отметил он.
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