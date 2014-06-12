Силы АТО в Славянске уничтожили огневую точку снайпера, который обстреливал блокпост

Днем блокпостукраинских силовиков, который расположен на пересечении путей на Красный Лиман и Словянск трижды обстреливался боевиками из стрелкового оружия, подствольних гранатометов и 80 мм минометов.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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"И больше всего украинских военнослужащих донимал снайпер, что «работал» с верхних этажей завода в промышленной части города. Метким огнем в ответ огневую точку снайпера уничтожили, огонь с указанной позиции прекратился", - отметил он.