За время АТО погибли более 50 украинских силовиков

Об этом говорится в сюжете ТСН.Спецвыпуск.

Половина погибших находилась на службе в Вооруженных силах Украины. Так, "черный четверг" унес жизни 17-ти бойцов 51-й механизированной бригады под Волновахой. Еще шестеро погибли возле Краматорска, попав в засаду. Впрочем, точного количества погибших в Минобороны не обнародуют.

Министерство внутренних дел потеряло около тридцати своих бойцов. Двенадцать из них погибли вчера в вертолете, который под Славянском сбили террористы. Остальные погибшие силовики были бойцами Национальной гвардии и спецназовцами.

Читайте такжеБоевики после взрыва вертолета ехали добивать тех, кто выжил. Пилот в тяжелом состоянии - СМИЕще пятеро погибших были представителями добровольческого батальона самообороны "Донбасс". Есть среди украинских военных и пропавшие без вести, а те, кто уже вернулся из плена живым, рассказывают о десятках пленных ДНР в подвале здания Донецкой ОГА.

"У нас числится по военной терминологии - пропавший без вести, сержант, фамилию не буду называть по известным причинам. Я только вчера встречался с женой этого военнослужащего. Мы вместе с СБУ проводим мероприятия... Он жив-здоров, мы хотим обменять его на одного из сепаратистов", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль.

Как сообщалось ранее, донецкий экс-депутат рассказал, как боевики держат в подвале ОГА 80 заложников.