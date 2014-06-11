Селезнев: украинские военные проверяют, кто выезжает из зоны АТО
Украинские военные проверяют людей, которые уезжают из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, чтобы сделать невозможным передвижение вглубь страны диверсионных групп.
Об этом во время связи между штабом АТО и кризисным медиа-центром сообщил руководитель группы информирования о ходе операции Владислав Селезнев.
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«Соответствующие силы и службы, которые есть в составе АТО, такую работу проводят. Эта работа будет проводиться и в случае открытия гуманитарного коридора», - отметил Владислав Селезнев, отвечая на вопрос радио «Свобода».
Он также подчеркнул, что переселенцы проходят проверку на блокпостах АТО на границе Донецкой и Луганской областей с соседними областями.
По словам Владислава Селезнева, участники АТО обеспечивают безопасность граждан Украины, которые изъявили желание временно уехать из Донбасса. В частности, во время их передвижения по территории, которую контролируют силы АТО, переселенцев сопровождают патрули украинских военных, сообщил спикер АТО.
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На сегодняшний день, по данным Владислава Селезнева, из Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины выехали около 10 тыс. человек.
Напомним, накануне президент Петр Порошенко поручил силовикам помочь в эвакуациигражданских лиц из зоны АТО.