Селезнев: украинские военные проверяют, кто выезжает из зоны АТО

Об этом во время связи между штабом АТО и кризисным медиа-центром сообщил руководитель группы информирования о ходе операции Владислав Селезнев.

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«Соответствующие силы и службы, которые есть в составе АТО, такую работу проводят. Эта работа будет проводиться и в случае открытия гуманитарного коридора», - отметил Владислав Селезнев, отвечая на вопрос радио «Свобода».

Он также подчеркнул, что переселенцы проходят проверку на блокпостах АТО на границе Донецкой и Луганской областей с соседними областями.

По словам Владислава Селезнева, участники АТО обеспечивают безопасность граждан Украины, которые изъявили желание временно уехать из Донбасса. В частности, во время их передвижения по территории, которую контролируют силы АТО, переселенцев сопровождают патрули украинских военных, сообщил спикер АТО.

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На сегодняшний день, по данным Владислава Селезнева, из Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины выехали около 10 тыс. человек.

Напомним, накануне президент Петр Порошенко поручил силовикам помочь в эвакуациигражданских лиц из зоны АТО.