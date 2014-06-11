Оккупанты в Севастополе примут беженцев с "правильными мыслями и настроениями" с Донбасса

В Севастополе создается первый палаточный лагерь для беженцев с юго-востока Украины на 250 мест, заявил считающий себя «и. о. губернатора» Севастополя Сергей Меняйло, сообщает Крым.Реалии.

«В Севастополе организована система учета и трудоустройства беженцев с юга и востока Украины. У нас уже более 1100 беженцев. Две школы-интерната заполнены. Правительством России вчера принято решение, указание министру МЧС дано – мы будем разворачивать палаточные лагеря временного пребывания», – сказал Меняйло.

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По его словам, по линии федерального бюджета будут выделяться по 250 рублей на каждого человека ежедневно, а все беженцы будут проходить проверку, прежде чем попадут в палаточные лагеря временного содержания.

Ранее, решением крымского нелегитимного «парламента» была создана комиссия по делам беженцев, которая будет курировать прием и пребывание беженцев из Донецкой и Луганской областей.

В то же время, в так называемом крымском «правительстве», заявляя о потоке беженцев из восточных регионов Украины, где проходит антитеррористическая операция, выразили опасение, что под видом беженцев полуостров наводнят люди с «неправильными мыслями и настроениями».