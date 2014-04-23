Россия требует вывести украинскую армию с юго-востока Украины

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

Российская сторона "вновь настаивает на незамедлительной деэскалации ситуации на юго-востоке Украины, отводе подразделений украинской армии и начале реального внутриукраинского диалога с охватом всех регионов и политических образований страны", - сказано в заявлении дипведомства РФ.

Читайте такжеУкраина призвала Россию вывести войска и выполнить Женевские договоренностиВ частности, в Москве "крайне удивлены искаженной интерпретацией киевскими властями, а также американскими партнерами содержания принятого 17 апреля этого года в Женеве заявления по итогам четырехсторонней встречи представителей России, США, ЕС и Украины".

Также российские дипломаты считают, что проводя антитеррористическую операцию, украинские власти нарушают права неизвестных вооруженных боевиков, захвативших административные здания в нескольких городах Донецкой области.