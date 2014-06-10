В Брюсселе Украина и ЕС обсудили правовые последствия незаконной аннексии Крыма Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, украинская делегация во главе с первым заместителем главы МИД Натальей Галибаренко провела двусторонние консультации с представителями Европейской службы внешней деятельности и Европейской Комиссии. Цель встречи - выработка согласованных подходов к вопросам, которые возникают в связи с незаконной аннексией Крыма Россией.

В состав украинской делегации вошли также представители соответствующих министерств и ведомств, включая Министерство юстиции и Министерство экономического развития и торговли Украины, добавили в пресс-службе.

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«Стороны согласовали совместные шаги, направленные на урегулирование проблемы Крыма в соответствии с нормами международного права на основе принципов территориальной целостности и нерушимости границ», - говорится в сообщении.

Консультации состоялись в развитие договоренностей, достигнутых по результатам совместного заседания Кабинета министров Украины и Коллегии Европейской Комиссии 13 мая с.г., пояснили в МИД.