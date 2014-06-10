РФ не введет санкции против Украины в случае ассоциации Украины с ЕС - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал журналистам по итогам переговоров с главами МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и МИД Польши Радославом Сикорским в Санкт-Петербурге.

«У нас нет никаких противопоказаний в том, что касается этого процесса (подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС). Мы не можем запретить никому развивать сотрудничество с этими международными структурами в сфере экономического сотрудничества»,- сказал Лавров.

«Единственное, что хотел бы уточнить - украинцы должны сделать свой выбор самостоятельно. Они сами должны решить, подписывать им Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС или нет. Если они такое решение примут, то возникнут последствия для тех обязательств, которые Украина уже давно взяла на себя в рамках соглашения о зоне свободной торговли СНГ. Эти противоречия между одними обязательствами и теми, которые Украина собирается на себя взять в случае подписания, подробно описаны в целом ряде выступлений, включая интервью президента Путина иностранным корреспондентам», - сказал Лавров.

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По словам Лаврова, право Украины на выбор никто не оспаривает. «И если они выберут ассоциацию с ЕС, которая противоречит целому ряду обязательств Украины о зоне свободной торговли СНГ, то льготы, которые Украина получает в зоне свободной торговли СНГ, прекратят свое действие, и в наших торговых отношениях с Украиной Россия вернется к режиму наибольшего благоприятствования. Это нормальный торговый режим, это никакие не санкции. У нас нет одержимости, как у наших некоторых партнеров, санкционным зудом. Мы не будем санкции вводить против Украины. Мы вернемся к нормальному торговому режиму наибольшего благоприятствования. Не будет льгот потому, что эти льготы будут противоречить сути соглашения о ЗСТ СНГ», - добавил он.

Лавров подчеркнул, что выбирать - украинскому народу, и Россия будет уважать любой выбор, который в пользу Евросоюза еще не сделан.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко надеется, что экономическая часть соглашения с Европейским Союзом будет подписана 27 июня.