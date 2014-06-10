В Киевской области тренер секции пропагандировал национальную рознь среди несовершеннолетних

Как сообщили УНИАН в Пресс-сектор ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области, установлено, что 33-летний тренер одной из секций по смешанным единоборствам, создав из членов секции в возрасте от 15 до 18 лет группу под названием «Я - русский», навязывал им свои взгляды относительно необходимости объединения славянских народов под эгидой Российской Федерации, пропагандировал неприязнь и ненависть к жителям Западной Украины.

Также эта группа была зарегистрирована в одной из социальных сетей, где размещались фотографии с выездных тренировок. Кроме того, со слов членов клуба, тренер фотографировал их на фоне флага и символики РФ.

Читайте такжеГруппа 1+1 медиа сняла с показа 15 сериалов, которые восхваляют вооруженные силы РФСотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области официально предупредили мужчину, что такие действия могут привести к совершению общественно опасного деяния, ответственность за которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины. В случае совершения такого правонарушения официальное предостережение будет передано в орган предварительного расследования, другого государственного органа или суда.