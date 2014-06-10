Кернес учится ходить

Так, на днях он разместил в своем Instagram фото, где он с помощью медиков пытается стать на ноги, подписав его "Все заново".

Медики пока не прогнозируют сможет ли мэр снова ходить, сообщает Сегодня.

Читайте такжеКернес пока не собирается покидать Израиль - горсовет"Успехи у нас каждый день, но они такие маленькие, что видим их пока только мы. Нужно подождать еще месяца три, ведь после операции есть отек спинного мозга, и врачи пока видят не все. Нужно много работать, а он работает, он молодец", — раассказала жена Кернеса Оксана Гайсинская.

Напомним, 28 апреля во время утренней пробежки Кернес получил огнестрельное ранение: пуля пробила легкое, желудок, надпочечник и раздробила позвонок. Сейчас Кернес лечится в Израиле.