СМИ: В Донецкой области неизвестные в украинской форме расстреляли автомобиль
15:43, 09 июня 2014Политика
1 0
Ночью 8 июня возле поселка Войковский Амвросиевского района Донецкой области, люди, одетые в форму военнослужащих Вооруженных сил Украины, расстреляли из автоматического оружия машину с местными жителями.
REUTERS
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, семья Тараненко ехала в автомобиле ВАЗ 2109, когда около 0.30 по ним открыли автоматный огонь люди, одетые в форму военнослужащих ВСУ.
Читайте такжеВ Шахтерске террористы расстреляли девушку, которая не остановила машину на блокпосту - СМИТараненко от полученных травм скончался. Его жена госпитализирована с ранениями спины и бедра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter