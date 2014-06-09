СМИ: В Донецкой области неизвестные в украинской форме расстреляли автомобиль

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, семья Тараненко ехала в автомобиле ВАЗ 2109, когда около 0.30 по ним открыли автоматный огонь люди, одетые в форму военнослужащих ВСУ.

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