В Донецке наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов - горсовет
09:54, 09 июня 2014Политика
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В Донецке в настоящее время наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов, но поводов для паники нет.
В Донецке наблюдается сбои со связью / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
«Во всех районах города наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов. В контактном центре сообщают, что проблема будет решена в ближайшее время. Поводов для паники нет», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ Донецке ночью террористы установили новый блокпостТакже в горсовете сообщили, что, по состоянию на 9.00 9 июня, положение в Донецке спокойное, ночь прошла без событий, сбоев в работе систем жизнеобеспечения города нет.
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