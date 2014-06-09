В Донецке наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Во всех районах города наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов. В контактном центре сообщают, что проблема будет решена в ближайшее время. Поводов для паники нет», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке ночью террористы установили новый блокпостТакже в горсовете сообщили, что, по состоянию на 9.00 9 июня, положение в Донецке спокойное, ночь прошла без событий, сбоев в работе систем жизнеобеспечения города нет.