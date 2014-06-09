В Донецке наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов - горсовет

09:54, 09 июня 2014
Политика
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В Донецке в настоящее время наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов, но поводов для паники нет.

В Донецке наблюдается сбои со связью

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Во всех районах города наблюдаются сбои в работе одного из мобильных операторов. В контактном центре сообщают, что проблема будет решена в ближайшее время. Поводов для паники нет», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке ночью террористы установили новый блокпостТакже в горсовете сообщили, что, по состоянию на 9.00 9 июня, положение в Донецке спокойное, ночь прошла без событий, сбоев в работе систем жизнеобеспечения города нет.

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