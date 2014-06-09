СМИ: Новая депутатская группа в парламенте будет работать на Россию

Об этом сообщает ТСН.

Возвращение к парламентско-президентской модели государства делают Верховную Раду ключевым элементом влияния на решение официального Киева. После политического провала Партии регионов в Кремле решили создать в стенах украинского парламента новый "боевой отряд" из бывших участников большинства Виктора Януковича.

По данным ТСН, ежемесячную нелегальную зарплату этим депутатам установили на уровне $ 200-250 тыс., а разовая плата за вход составляет от $300 тыс. до $1 млн. "Это действительно так. Дело в том, что в последнее время 21 депутат вышел из фракции Партии регионов. И они образуют между собой группу. Какие у них планы, я не знаю, но то, что вы сказали, что предлагаются там очень большие деньги, я это слышал", - подтвердил нардеп из фракции ПР Александр Волков.

Читайте такжеКурченко и Арбузов хотят обменять голоса в Совете на разрешение вести бизнес - ЛяшкоКак предполагают журналисты, кассирами, которые выплачивают эти невероятные суммы, по достаточно убедительным данным, являются члены правительства Януковича и Азарова - Сергей Арбузов и Александр Клименко. Долларовым источником прокремлевской группы называют Сергея Курченко, который фактически является финансовым распорядителем семьи Януковича.

"Это - правда. Это очень стыдная и горькая правда. Действительно, за покупку, за очень большие деньги формируется группа, ориентированная на Кремль. Финансовым менеджером является Курченко", - подтвердила нардеп Инна Богословская.

При этом она отказалась называть их фамилии: "Я думаю, что если эти люди немедленно не изыдут из этих соглашений, то нужно будет реально возбуждать уголовные дела".

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"Центром этих людей является одиозный регионал Виталий Грушевский. Кроме Виталия Грушевского, в состав этой группы входят такие известные депутаты, как Елена Бондаренко, например, Владимир Олийнык, Владислав Лукьянов и другие. Цель этой группы до конца не понятна, но, очевидно, что она должна, во-первых, отстаивать интересы Российской Федерации, в частности, срывать любые законопроекты, которые касаются усиления антитеррористической операции. И, кроме того, семья лелеет надежду, что эта "русская группа" каким-то мифическим образом подготовит их реабилитацию и возвращение в Украину", - рассказал он.

Бывшие и даже нынешние члены фракции Партии регионов в парламенте, как минимум, не опровергают эти подозрения.

"Я никогда не войду в одну из групп кремлевского влияния. Это все, что я могу сказать", - заявила Анна Герман.

"То, что сейчас на слуху - с точки зрения формирования пятой, очередной колонны России в парламенте - в случае, когда эти процессы будут углубляться, я буду первый, кто будет заявлять, что этот парламент необходимо распустить. В случае углубления угроз формирования пятой колонны, которая будет работать против национальных интересов Украины в высшем законодательном органе", - сказал в свою очередь нардеп из группы "Экономическое развитие" Анатолий Кинах.

Даже в Кремле признают, что Россия потеряла Украину после аннексии Крыма, однако режим Путина и дальше будет пытаться влиять на украинскую политику.

"Надо остаться в Украине, и это можно сделать, безусловно, только через политику - им нужен политический инструмент для того, чтобы так или иначе свои интересы отстаивать - это первое. Второе - иметь информацию изнутри, знать, что происходит, быть в курсе реальных событий, имея своих агентов влияния. И это как раз для нас является очень опасно", - предостерег политконсультант Виталий Бала.