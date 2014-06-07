На Донетчине террористы захватили водохранилище и начали сброс воды - ОГА

На Донетчине в районе 13.00 террористы захватили Карловское водохранилище. С угрозой применения силы они потребовали от сотрудников открыть шлюзы, сообщают "Новости Донбасса".

Сотрудники отказались выполнять приказы, которые могут привести к жертвам и затопению шести населенных пунктов, расположенных ниже водохранилища,- сообщает временный сайт облгосадминистрации.

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Без ведома сотрудников КП "Вода Донбасса" они приподняли щиты на дамбе и начали сброс воды в русло реки. По предварительным данным, щиты подняты на 10 см.

Существенной угрозы прилегающим населенным пунктам это не несет. Вместе с тем, о планах вооруженных людей на данный момент ничего не известно. Представители облгосадминистрации сейчас выясняют планы захватчиков с целью предотвращения чрезвычайной ситауции.

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В случае, если шлюзы не будут перекрыты, возможно понадобится эвакуация жителей. В случае полного сброса воды есть вероятность затопления территории вокруг водохранилища Кураховской ТЭС.

По состоянию на 14.30 спуск воды прекращен. Но водохранилище остается захваченным.