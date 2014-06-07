На Донетчине террористы угнали танк с постамента

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной администрации.

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"В Константиновском районе ополченцы после проверки технического состояния танка ИС-3 времен Великой Отечественной войны, установленного на постаменте, отбуксировали его в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, передает ТСН.