На Донбассе террористы обстреляли блокпост и колонну сил АТО, ранены 2 военных - Тымчук

На Донбассе в результате обстрела блокпоста ранены 2 украинских военных.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за последние часы в зоне проведения АТО был обстрелян блокпост силовиков близ Былбасовки (Славянский р-н. Донецкой обл.). Ранено два украинских военнослужащих", - пишет Тымчук.

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Также он отмечает, что террористы обстреляли колонну сил АТО. Никто из силовиков не пострадал.

По словам Тымчука, силовики открыли ответный огонь, но о потерях среди террористов данных нет.