На Донетчине террористы похитили поселкового голову

Террористы из так называемой "Донецкой народной республики" ночью 6 июня похитили Александровского поселкового голову в Марьинском районе Донецкой области. Также они забрали его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации, передает ТСН.ua.

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"На данный момент они находятся в здании СБУ Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам губернатора Донецкой области Сергея Таруты, в заложниках у террористов находятся 200 человек.