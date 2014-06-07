На Донетчине террористы похитили поселкового голову
08:30, 07 июня 2014Политика
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Боевики из "ДНР" продолжают похищать людей.
REUTERS
Террористы из так называемой "Донецкой народной республики" ночью 6 июня похитили Александровского поселкового голову в Марьинском районе Донецкой области. Также они забрали его заместителя.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации, передает ТСН.ua.
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"На данный момент они находятся в здании СБУ Донецкой области", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам губернатора Донецкой области Сергея Таруты, в заложниках у террористов находятся 200 человек.
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