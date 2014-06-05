В Донецке террористы похитили 52-летнюю женщину
На Донетчине террористы продолжают похищать мирное население.
В Петровском районе примерно неизвестные мужчины, одетые в камуфляжную форму без каких-либо опознавательных признаков, похитили 52-летнюю женщину и на легковом автомобиле увезли ее в неизвестном направлении.
Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Донецкой области.
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Как сообщал УНИАН, террористы на Донетчине продолжают похищать людей. Так, в Торезе Донецкой области террористы за проукраинские взгляды похитили преподавателя Торезского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента, кандидата философских наук Олега Галазюка.
По словам очевидцев, «в среду, 4 июня, неизвестные люди подъехали на двух машинах, четверо из них зашли в институт и вывели Олега Дмитриевича под руки; люди были в камуфляжной форме, с русским говором и у них были какие-то непонятные нашивки».