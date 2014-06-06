НАТО и Евросоюз совместно обсудят ситуацию в Украине

14:54, 06 июня 2014
Политика
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НАТО и Европейский союз приняли решение совместно обсудить ситуацию в Украине.

НАТО и ЕС обсудят Украину на неофициальной встрече / mil.gov.ua

Как сообщили УНИАН в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дискуссия состоится в рамках неофициальной встречи 10 июня.

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«Североатлантический совет и комитет Европейского союза по вопросам политики и безопасности проведут совместную неофициальную встречу для обсуждения ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

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