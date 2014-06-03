НАТО готовит для Украины пакет помощи в проведении реформ

23:25, 03 июня 2014
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что альянс готовит для Украины пакет долгосрочных мер помощи в проведении реформ.

Расмуссен / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран - членов НАТО.

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”В ближайшие недели мы завершим подготовку широкого пакета долгосрочных мер, чтобы помочь Украине эффективно провести реформы, а также сделать ее Вооруженные силы сильнее”, - заявил генсек НАТО.

По словам Расмуссена, решение относительно этого пакета будет принято в конце текущего месяца министрами иностранных дел стран - членов альянса.

”Но в целом это (пакет) о предоставлении Украине помощи в проведении реформ в секторе обороны и модернизации ее Вооруженных сил, в том числе и по расширению ее военных возможностей”, - пояснил он.

Отвечая на вопрос, не видит ли он аналогию сегодняшних событий с «холодной войной», Расмуссен сказал: ”Я не оцениваю это как «холодную войну», которая характеризовалось как противостояние с блоком коммунистического диктаторства под руководством Советского Союза, который имел страны в Европе. Это была идеология, а это не то, что мы видим сейчас. Напротив, Россия выглядит изолированной, а ее действия напоминают нам старомодный образ мыслей «холодной войны». Мы готовы предпринять меры, которые необходимы, чтобы гарантировать эффективную защиту всех союзников так долго, как это потребуется”.

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