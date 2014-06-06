Селезнев: в Краматорске террористы устроили штаб в Доме малютки

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети. «Установлено, что штаб боевиков в городе Краматорск сейчас расположен на первом этаже Дома малютки, на втором этаже этого учреждения находятся дети. Таким образом боевики ограждают себя от наказания, прикрываясь детьми», - написал Владислав Селезнев.

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Он отметил, что руководство АТО в любых условиях не использует оружие против мирных жителей, не ведет огонь по жилым кварталам, детским садам, больницам и школам.

Владислав Селезнев предупредил мирных жителей, находящихся в зоне АТО, о недопустимости пребывания на блокпостах и рядом с террористами.