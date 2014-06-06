В Славянске снова взрывы - СМИ
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
В Славянске, что в Донецкой области, снова слышны взрывы.
Об этом сообщают пользователи Twitter.
"Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользавода и Семеновки. Похоже, что с Карачуна гасят", - написал один из пользователей.
"Мощные разрывы в Семеновке. Слышно всему городу", - отмечает пользователь "Славянск".
"@POS_troi: Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользовода и семеновки. Похоже, что с карачуна гасят" #Славянск
- СЛАВЯНСК (@Sloviansk)
Мощные разрывы в Семеновке. Слышно всему городу. #Славянск
- СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
длительная канонада на восточной окраине Славянска - похоже артподготовка перед очередным штурмом
- Славянска-Ukraine (@Slavyansk_UA) 6 июня 2014
Начались 7 минут назад и продолжаются: Семеновка - очень громкие взрывы. #Славянск Сирена в Николевке.
- Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014
#Славянск Взрывы из Славянска слышны в Краматорске.
- Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014
#Славянск После затишья - снова громкие взрывы.
- Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014
Уже около 20 минут идет интенсивный арт.обстрел позиций #ДНР в Семеновки (восток #Славянск) pic.twitter.com/v8ak0rx3JC
- Андрей Краснощеков (@a_krasnoschekov) 6 июня 2014
#АТО#Краматорск Четко слышно, работает батарея гаубиц с Карачуна
- Иван Щелепов (@poppoppopkt) 6 июня 2014
"@POS_troi: Что-то горит #Славянск" pic.twitter.com/fLxKsCenqU
- СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
Дым над Семеновке. Видео http://t.co/NAjrieJQfW#Славянск
- СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
На видеозаписях, которые размещают интернет-пользователи, также слышны взрывы.