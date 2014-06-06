В Славянске снова взрывы - СМИ

10:39, 06 июня 2014
Политика
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Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

@Sloviansk

В Славянске, что в Донецкой области, снова слышны взрывы.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

"Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользавода и Семеновки. Похоже, что с Карачуна гасят", - написал один из пользователей.

"Мощные разрывы в Семеновке. Слышно всему городу", - отмечает пользователь "Славянск".

На видеозаписях, которые размещают интернет-пользователи, также слышны взрывы.

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