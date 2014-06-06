В Славянске снова взрывы - СМИ

В Славянске, что в Донецкой области, снова слышны взрывы.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

"Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользавода и Семеновки. Похоже, что с Карачуна гасят", - написал один из пользователей.

"Мощные разрывы в Семеновке. Слышно всему городу", - отмечает пользователь "Славянск".

"@POS_troi: Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользовода и семеновки. Похоже, что с карачуна гасят" #Славянск - СЛАВЯНСК (@Sloviansk)

Мощные разрывы в Семеновке. Слышно всему городу. #Славянск - СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014

длительная канонада на восточной окраине Славянска - похоже артподготовка перед очередным штурмом - Славянска-Ukraine (@Slavyansk_UA) 6 июня 2014

Начались 7 минут назад и продолжаются: Семеновка - очень громкие взрывы. #Славянск Сирена в Николевке. - Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014

#Славянск Взрывы из Славянска слышны в Краматорске. - Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014

#Славянск После затишья - снова громкие взрывы. - Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014

Уже около 20 минут идет интенсивный арт.обстрел позиций #ДНР в Семеновки (восток #Славянск) pic.twitter.com/v8ak0rx3JC - Андрей Краснощеков (@a_krasnoschekov) 6 июня 2014