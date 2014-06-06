Ночью авиация сил АТО провела ряд боевых вылетов, уничтожив две базы боевиков - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

По его данным, в результате нанесения ударов с воздуха уничтожено 2 базы боевиков в Луганской области.

"Также во взаимодействии с пограничниками предотвращена попытка прорыва через госграницу на территорию Украины из России колонны боевиков в составе 10 грузовых автомобилей и одного БТР", - пишет Тымчук.

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"Остальные боевики в панике отступили от границы в глубь территории РФ", - сообщает Тымчук.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко предупреждал, что при попытке прорыва из России в Украину колонн военной техники они будут уничтожаться с воздуха.