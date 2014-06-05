Силовики контролируют более 20 районов на Донбассе (карта)

От бандитов очищают пути, села, идут бои за города.

Сейчас карта АТО выглядит следующим образом: Полностью зачищено от боевиков город Красный Лиман Донецкой области. Несколько дней там продолжались бои, а уже сегодня, указом Турчинова, даже назначен новый глава райадминистрации - офицер Константин Матейченко, сообщает ТСН.

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Дальше - село Семеновка заблокировано нашими солдатами. Именно там расположен склад с боеприпасами, который до недавнего времени контролировали террористы.

Неподалеку, в самом Славянске, как и раньше, горячо. Террористы изолированы, их уничтожают.

Дальше - Юг Донетчины. Есть информация, что в сторону Амвросиевки движутся колонны с террористами. Бой за город продолжается. Так же горячо сейчас на Луганщине, а именно в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

В общем, под контролем государства сейчас более двух десятков районов Донбасса и Луганщины, под контролем террористов пока десять.