"Семья" Януковича платит наемникам по две-три тысячи долларов - советник главы МВД

Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью российскому телеканалу Дождь.

"Гражданской войны в Украине нет, потому что есть вторжение определенных групп террористов с территории Российской Федерации, в том числе наёмников, которым платят большие деньги (по нашим данным, 2-3 тысяч долларов). Финансируется это Януковичем и людьми, которые бежали в Россию, которая вопреки законодательству не выдаёт этих граждан Украины. Всё это подогревается из-за них, к сожалению", - рассказал советник Авакова.

По данным Геращенко, среди террористов из России есть не только чеченцы, но и представители многих других национальностей - осетины, так называемые "казаки".

Читайте такжеДонецкие сепаратисты просят у России $1 млрд кредитаТакже он упомянул о прикрытии террористов со стороны российских силовиков.

"Они (террористы - ред.) пересекают границу Российской Федерации с оружием, и российские пограничники не предпринимают никаких действий по их задержанию. Российская ФСБ не задерживает их на территории Российской Федерации, когда они подходят к границе России. Как это назвать? Я вообще считаю, что Россия – это спонсор терроризма. Надо прямо называть вещи своими именами", - считает Геращенко.

По его словам, сейчас в Украине началось укрепление границ с Россией, чем практически не занимались за годы независимости, поскольку не ожидали, что "оттуда полезут полчища террористов, которые собираются сеять кровь и ненависть в нашей стране."