В Николаеве приостановили работы на месте взрыва 10-этажного дома

В Николаеве члены городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций приняли решение приостановить работы на месте взрыва 10-этажного жилого дома по ул. Лазурной, 40 из-за угрозы обрушения его конструкций.

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском совете, соответствующее решение комиссия приняла в среду, 4 июня.

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"Поскольку во время проведения работ было два случая разрушения конструкций дома, решением комиссии дальнейшие работы на объекте приостановлены", - сообщает горсовет.

В результате взрыва в доме на улице Лазурной, 40 сумма убытков составила более 48 млн грн.

"Накануне, 2 июня, завершена эвакуация имущества, к которой привлекали 26 предприятий города", - сообщили в горсовете.

Департаменту ЖКХ городского совета поручено завершить восстановление кровель и остекление окон домов, которые пострадали в результате взрыва, принять меры по сбору остатков продуктов питания в помещениях поврежденного дома, ускорить работы по разработке проекта демонтажа аварийного дома по ул. Лазурной, 40.

Как оказалось, списки лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации, требовали доработки. При организации выдачи справок пострадавшим было выявлено несоответствие между количеством зарегистрированных жителей (214 человек) и количеством тех, кто фактически проживал в доме на момент взрыва - это около 245 человек.

Среди незарегистрированных – четверо малолетних детей, владельцы, которые еще не оформили документы на квартиру и поэтому не прописаны, квартиранты – всего около 26 человек.

Сейчас полный список пострадавших уже готов, он будет вынесен на очередное заседание исполнительного комитета городского совета.

Кроме того, участники заседания приняли решение обратиться к мэрии с просьбой о поощрении лиц, принимавших активное участие в ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13.00 произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме по ул. Лазурной, 40. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживали 213 человек. В результате взрыва погибли семь человек. Были эвакуированы 73 жителя жилого дома.

По предварительным данным газоснабжающей компании ”Николаевгаз”, причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения.