Джемилев рассказал о бунте в окружении Путина из-за санкций

Санкции Запада уже дают о себе знать, и весьма возможен бунт в окружении Владимира Путина, который позволит вернуть Крым Украине, передает Украинская правда.

Такое мнение высказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев в интервью каналу "Белсат".

Он рассказал, что на Западе его уверяют, что ждать освобождения Крыма не придется очень долго.

"Я говорил о том, что в 1979 году вы накладывали санкции после оккупации Афганистана, и нам пришлось 10 лет ждать, пока СССР распадется. Меня заверили, что сейчас время более динамичное. Десять лет это не продлится", - рассказал Джемилев.Читайте такжеКрымские татары приняли резолюцию с требованием статуса национально-территориальной автономии

Он думает, что при президентстве Путина, Россия не откажется от оккупации Крыма.

"Тот, кто санкционировал эту оккупацию, он не отступит. Поэтому многие связывают надежду на ее конец со сменой власти в Кремле", - сказал Джемилев.

"Мы же знаем, что не все ладно в окружении Путина. Уже эти санкции дают о себе знать. Скорее всего, бунт произойдет внутри. Чем больше будет санкций, тем быстрее эта развязка наступит", - добавил он.Читайте такжеПутин: Русские пострадали от сталинских репрессий больше, чем крымские татары

При этом он заявил, что "если откровенно, то мы опасаемся распада России".

"Потому что это, все-таки, ядерная страна. Что может произойти в этой стране, это тоже вызывает опасения", - сказал Джемилев.