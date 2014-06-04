На территории воинской части в Луганске прогремели взрывы - СМИ
00:30, 04 июня 2014Политика
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Столкновение, которое началось во вторник с заходом солнца продолжается с разной интенсивностью уже несколько часов.
В Луганске продолжается бой
Пожар возник на территории воинской части в Луганске, которую уже несколько часов пытаются взять под контроль боевики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Только что на территории части произошли несколько сильных взрыв, после чего появился дым и зарево пожара", — сообщил корреспондент.
Как сообщал УНИАН, вечером третьего июня, более 300-т неизвестных вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Луганске, и открыли огонь в сторону правоохранителей.
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