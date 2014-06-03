Причиной взрыва в Луганской ОГА могло стать попадание ракеты из ПЗРК террористов - ГПУ

Предварительно выяснено, что причиной взрыва в Луганской областной государственной администрации 2 июня стало попадание ракеты из ПЗРК террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по случаю 100 дней с момента назначения на должность и.о. генерального прокура Украины Олега Махницкого сообщил его первый заместитель Николай Голомша.

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“Вчера было предварительно выяснено, что во время неудачной попытки выстрелить в самолет Вооруженных Сил Украины, сами сепаратисты попали в здание областной государственной администрации. Теперь это одна из версий. Генпрокуратурой зарегистрировано уголовное производство, которое находится в стадии расследования, составляется соответствующий план с внесением озвученных версий”, - сказал Голомша.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске несколько тысяч сепаратистов захватили здания облгосадминистрации и прокуратуры области. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областную ТРК. 6 апреля террористы захватили здание СБУ в Луганске.

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Днем 2 июня в центре Луганска прозвучал взрыв в здании облгосадминистрации.

В тот же день пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания, обстрела извне не было. Самой «вероятной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», – сказал он.