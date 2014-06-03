Террористы создают полноценную военную организацию - активист

Об этом в эфире 5 канала рассказал глава ОО "Фонд развития общины" (Краматорск) Станислав Черногор.

«По последним данным, которые проходят по Краматорску, в любом случае у сепаратистов анархия, похоже, прекращается. По всей видимости, из пяти республик ДНР останется только две, а может и одна под чётким военным руководством", - рассказал активист.

По его словам, только в Краматорске действовало четыре разрозненные группировки, которые "ловили рыбу в мутной воде".

Читайте такжеСМИ: В Краматорске ночью шел бой возле аэропорта"Часть этих "лидеров" уже арестованы, их каким-то образом гнобят. Лидеры криминальных группировок в Краматорске, которые поначалу поддерживали захваты, их уже нету в Краматорске – один уехал в Крым, другой в бегах и возможно его уже захватили в плен, и он находится в Славянском СБУ", - сказал Черногор.

"Сепаратисты начинают у себя наводить порядок и организовывают свою военную организацию", – подытожил он.