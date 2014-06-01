Командир батальона «Донбасс» на вече в Киеве собирает добровольцев

Командир батальона спецназначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины Семен Семенченко прибыл на Майдан Незалежности в Киев для набора желающих стать добровольцем батальона.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Приехали с хлопцами на Майдан. Будем тут два часа. Забрали 23 человека на фронт. Кто хочет с нами - подходите к людям в черной форме с надписью «Батальон Донбасс» или в форме запорожской самообороны», - написал Семенченко.

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Он также сообщил, что сбор добровольцев проходит возле «донецкой палатки» или сзади сцены около 28 сотни.

«Автобус недалеко; так что кто готов защищать Украину - забираем сразу с вещами. После победы обязуемся вернуть на то же место где взяли», - заверил командир батальона «Донбасс».

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Как сообщал УНИАН, 29 мая батальон «Донбасс» официально объявил усиленную мобилизацию в свои ряды. Как уточняли в пресс-службе батальона, мобилизация ведётся с целью набора максимального количества добровольцев в батальон, который условно будет поделен на три части. Первая войдет в состав Национальной гвардии, подконтрольный МВД. Вторая часть батальона войдет в 24-й батальон территориальной обороны, подконтрольный Минобороны Украины. Третья его часть останется в качестве отряда народного ополчения и будет участвовать в обороне 4-х районов Западного Донбасса - Добропольского, Великоновоселковкого, Красноармейского и Александровского.

Также сообщалось, что основными направлениями работы батальона будет проведение разведывательных, противодиверсионных, штурмовых операций; усиление охраны государственных границ от диверсионных и террористических групп.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с командиром батальона «Донбасс», в результате чего была достигнута договоренность о создании на базе этого батальона спецподразделения.

Предполагалось, что с 30 мая созданный из добровольцев батальон «Донбасс» начнет подготовку со специалистами в качестве спецподразделения по борьбе с террористами.

Батальон будет соответствующим образом обучен, вооружен, экипирован, и все его последующие действия в составе сил АТО будут координироваться командованием спецопераций. Личный состав батальона будет насчитывать до 300 человек.