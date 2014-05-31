На Ровенщине матери мобилизованных на восток военных перекрыли трассу Киев-Чоп

На Ровенщине матери военнослужащих, которые несут службу на Востоке, перекрыли на одну минуту международную трассу Киев-Чоп.

Как сообщает корреспондент ТСН, таким образом женщины требуют, чтобы их детей и мужей вернули домой.

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По словам забастовщиков, расстрелянные ребята из 51-й отдельной механизированной бригады нести службу должны были 45 суток, а они на войне уже более 50 дней. Матери уже обращались и к комиссарам и к чиновникам и военным, от всех слышат лишь обещания.

Если требования ровенчан не услышат в Киеве, матери собираются остановить движение на международной трассе Киев-Чоп в воскресенье уже надолго.