На Ровенщине матери мобилизованных на восток военных перекрыли трассу Киев-Чоп
10:18, 31 мая 2014Политика
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Женщины перекрыли международную трассу на 1 минуту и предупредили, что завтра перекроют ее надолго, если их требования не услышат.
Женщины требуют, чтобы их сыновья вовремя вернулись домой с востока / REUTERS
На Ровенщине матери военнослужащих, которые несут службу на Востоке, перекрыли на одну минуту международную трассу Киев-Чоп.
Как сообщает корреспондент ТСН, таким образом женщины требуют, чтобы их детей и мужей вернули домой.
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По словам забастовщиков, расстрелянные ребята из 51-й отдельной механизированной бригады нести службу должны были 45 суток, а они на войне уже более 50 дней. Матери уже обращались и к комиссарам и к чиновникам и военным, от всех слышат лишь обещания.
Если требования ровенчан не услышат в Киеве, матери собираются остановить движение на международной трассе Киев-Чоп в воскресенье уже надолго.
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