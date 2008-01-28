БЮТ хочет уголовного дела против Семенюк за «прихватизацию»

Фракция БЮТ требует от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело в отношении председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК в связи с нарушениями во время приватизации «Лугансктепловоза».

Об этом УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

«Мы требуем от Генеральной прокуратуры возбуждения уголовного дела, продолжение расследования «прихватизационной» деятельности госпожи СЕМЕНЮК и привлечение ее к судебной ответственности», - сказал он.

По словам В.ПИСАРЕНКО, по его инициативе Генеральная прокуратура осуществила проверку законности конкурса по продаже государственного пакета акций предприятия ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и выявила нарушения действующего законодательства во время приватизации.

В частности, отметил он, Генпрокуратура установила, что в день отмены Хозяйственным судом Киева постановления о запрещении проведения конкурса по продаже пакета акций Фондом государственного имущества Украины издан приказ о возобновлении конкурса. Кроме того, в этот же день председателем ФГИУ утвержден протокол заседания рабочей группы, которым не допущены к участию в конкурсе ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Днепровагонмаш». «Проверка Генпрокуратуры установила - при проведении конкурса фактически отсутствовало соревнование. Именно это привело к тому, что госбюджет недополучил средства от приватизации», - подчеркнул В.ПИСАРЕНКО.