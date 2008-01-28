Москаль: брат регионала Хомутынника занимался кражами авто
Нардеп требует следственную комиссию
Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Геннадий Москаль предлагает Партии регионов создать временную следственную комиссию, которая расследовала бы факты причастности семей народных депутатов к уголовным преступлениям.
В частности, по словам Геннадия Москаля, о необходимости срочного создания таких комиссий говорит такой факт: «25 января 2008 года у одной из жительниц города Киева был похищен автомобиль марки «Бентли Континенталь». Спустя некоторое время похитители позвонили ей домой и требовали выкуп за автомобиль в размере 125 тысяч долларов США. По данному факту женщина обратилась в органы милиции. Оперативники быстро среагировали на заявление потерпевшей, и во время передачи денег была задержана организованная преступная группа, которая долгое время занималась кражами престижных автомашин в городе Киеве», - приводит слова Москаля сайт Народной самообороны.
Как оказалось, по словам Москаля, эту преступную группу возглавлял брат народного депутата Украины Виталия Хомутынника Юрий Хомутынник.
«Тогда у меня остается вопрос, по кому нужно создавать следственные комиссии - по Луценко или по народным депутатам от Партии регионов и их родственникам...?», - подчеркнул Москаль.