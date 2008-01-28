Москаль: брат регионала Хомутынника занимался кражами авто

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Геннадий Москаль предлагает Партии регионов создать временную следственную комиссию, которая расследовала бы факты причастности семей народных депутатов к уголовным преступлениям.

В частности, по словам Геннадия Москаля, о необходимости срочного создания таких комиссий говорит такой факт: «25 января 2008 года у одной из жительниц города Киева был похищен автомобиль марки «Бентли Континенталь». Спустя некоторое время похитители позвонили ей домой и требовали выкуп за автомобиль в размере 125 тысяч долларов США. По данному факту женщина обратилась в органы милиции. Оперативники быстро среагировали на заявление потерпевшей, и во время передачи денег была задержана организованная преступная группа, которая долгое время занималась кражами престижных автомашин в городе Киеве», - приводит слова Москаля сайт Народной самообороны.

Как оказалось, по словам Москаля, эту преступную группу возглавлял брат народного депутата Украины Виталия Хомутынника Юрий Хомутынник.

«Тогда у меня остается вопрос, по кому нужно создавать следственные комиссии - по Луценко или по народным депутатам от Партии регионов и их родственникам...?», - подчеркнул Москаль.