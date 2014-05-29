На Луганщине боевики уничтожили склад с оружием Нацгвардии

В ожесточенном бою, который прошел на территории военного городка войсковой части 3035, что дислоцируется в г.Александровск Луганской области, террористы уничтожили склад с оружием.

Как сообщает официальный сайт Национальной Гвардии, одна из реактивных гранат от РПГ, выпущенная террористами, попала в склад для хранения вооружения и боеприпасов.

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"В результате детонации склад взорвался, оружие и боеприпасы были уничтожены. Пострадавших от взрыва нет", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, около 16.30 террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, на 8 КамАЗах окружили отдельное подразделение Нацгвардии, и пытались его захватить.