Порошенко попросил "немного времени" на подписание основной части Соглашения с ЕС - The Wall Street Journal

19:02, 28 мая 2014
Политика
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Лидеру голосования на внеочередных президентских выборах Петру Порошенко нужно "немного времени" перед подписанием основной части Соглашения с ЕС.

Порошенко може відтермінувати підписання Угоди з ЄС - ЗМІ / REUTERS

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на "нескольких" ведущих лидеров Европейского Союза, которые общались с будущим украинским Президентом.

По словам чиновников, они не увидели у Порошенко признаков сомнения, стоит ли подписывать Соглашение, и ожидают его подписания в течение "пары месяцев".

Читайте такжеЕС намерен быстро подписать экономическую часть ассоциации с УкраинойПо данным издания, в понедельник Порошенко провел две отдельные встречи с европейскими лидерами - президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и председателем Европейского Совета Германом ван Ромпеем. 

Позже представитель ван Ромпея Дидье Сиувс заявил на встрече ведущих чиновников государств-членов ЕС, что Порошенко попросил у ван Ромпея "немного больше времени". Об этом якобы заявили несколько человек, которые присутствовали на встрече.

Спикер же Порошенко заявила, что он обсудит сроки подписания основной части Соглашения после встреч с несколькими европейскими лидерами на следующей неделе в Польше, сообщает издание.

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