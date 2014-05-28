В Европе нет места для новой Берлинской стены – Яценюк

Об этом заявил в интервью немецкой газете Bild премьер-министр Украины Арсений Яценюк, находящийся с визитом в Германии.

«Единство ЕС, приверженность основополагающим принципам демократии и свободы, реальные партнерские отношения между Украиной и ЕС являются основой нашего общего успеха», - цитирует издание главу правительства Украины.

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В то же время, по мнению Яценюка, сегодня из-за действий Российской Федерации европейская система безопасности разрушена, подорваны принципы международного права. «Все это именно из-за России, ее военной агрессии на территории Украины, аннексии Крыма, из-за поддержки террористов и сепаратистов на востоке Украины», - отметил он.

По его словам, сегодня трудно ожидать чего-то от президента России Владимира Путина. «Думаю, что его цель состоит в том, что он заявил в Мюнхене в 2007 году – об СССР-ностальгии и идее восстановления Советского Союза путем создания Евразийского союза. Но наши цели лежат в принципиально других направлениях. В Европе нет места для новой Берлинской стены", - резюмировал Яценюк.

Ранее глава правительства отмечал, что единая политика, проводимая в энергетической сфере Украиной, странами Европейского союза и Соединенных штатов Америки, станет единственно верным ответом на российскую газовую агрессию.