Обаму просят ввести санкции против Путина и правительства РФ из-за ситуации в Украине - петиция

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В обращении отмечается, что, начиная с 26 февраля, пророссийские силы постепенно стали брать под контроль Крымский полуостров, и широко распространенным мнением было то, что это делалось руками российских военнослужащих без знаков отличия.

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1 марта Путин обратился в Совет федерации РФ для получения разрешения на использование вооруженных сил России в Украине, а 18 марта Россия аннексировала Крым.

«17 апреля президент России Владимир Путин подтвердил участие России в разжигании ситуации в Крыму, отметив, что это были «конечно, российские военнослужащие при поддержке крымских сил самообороны», - говорится в петиции.

Кроме того, ее авторы напоминают, что, начиная с апреля, в восточной Украине пророссийские силы начали захватывать здания государственных органов, местного управления, милицейские участки.

«Мы требуем ввести личные санкции против Путина и правительства Российской Федерации», – отмечается в обращении к Обаме.

Как известно, для того, чтобы администрация президента США рассмотрела петицию, документ должен собрать не менее 100 тысяч подписей за месяц.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована 22 мая, и она собрала подписи 13 тысяч 539 человек.

В то же время, зарегистрированная 23 апреля петиция о признании России спонсором терроризма на сайте Белого дома набрала 103 тысячи 992 подписи.

Ознакомиться с петицией можно на сайте Белого дома.