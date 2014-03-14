Госводагентство напомнило Крыму, откуда полуостров получает воду

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Василий Сташук.

“Водообеспеченность Крыму в среднем втрое ниже, чем водообеспеченность в среднем по Украине. Исходя из этого, именно Северо-Крымский канал является основным источником подачи водных ресурсов в АР Крым, - заявил Сташук. - За последние 56 лет наблюдений - 80-85% потребления воды идет за счет Днепра”.

Читайте такжеВ Крыму разрабатывают план действий на случай отключения воды или электроэнергииПо его словам, до подачи воды из Северо-Крымского канала привязано около 250 тыс. га земли на полуострове, при этом альтернативы днепровской воде в Крыму на сегодня нет.

При этом председатель Госводагентства сообщил, что не рассматривает возможности отключения водоснабжения АРК, поскольку это обернется катастрофой.

Сташук отметил, что Северо-Крымский канал является сезонным, и обеспечивает водоснабжение полуострова с марта до ноября. В этом году Госводагентство планирует запустить канал 19 марта.

“Это плановая дата, которая была вычислена нашими специалистами, исходя из климатических условий, влажности почв и, самое главное, исходя из заявок, которые подали сельхозпроизводители и промышленные предприятия”, - сказал Сташук.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Справка УНИАН. Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах, начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи, длина канала 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 куб. м/сек.