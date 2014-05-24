Опубликовано видео, как на блокпостах под Донецком орудуют вооруженные кадыровцы

Боевики вели себя агрессивно и обещали в следующий раз расстрелять ребят, если у них не будет с собой документов.

Когда машина снова тронулась в путь, водитель и пассажиры увидели террористов кавказской внешности.

"Это чеченцы, батальон "Восток", - сказал автор видео.

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Один из чеченцев остановил машину и спросил, не видели ли пассажиры красную "Черри".

Вместе с тем по данным источников ТСН , которые заслуживают доверие, боевики были дагестанцами и осетинцями.

Также машина проезжает мимо грузовика, возле которого вчера расстреляли трех человек.