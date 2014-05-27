Под Красноармейском боевики расстреляли грузовики мясокомбината, есть жертвы - СМИ
16:12, 27 мая 2014Политика
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По информации источника, водитель и экспедитор в одном из автомобилей были убиты, еще двое были ранены.
На Донбассе продолжают расстреливать людей / REUTERS
Под Красноармейском неизвестные расстреляли грузовые машины "Луганского мясокомбината". Два человека убиты.
Об этом "ОстроВу" рассказал источник в правоохранительных органах.
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"Ночью три грузовика, принадлежащие "Луганскому мясокомбинату", направлялись из Донецка в Днепропетровск. В районе села Дачное по ним открыли стрельбу", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, водитель и экспедитор в одном из автомобилей были убиты, еще двое были ранены.
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