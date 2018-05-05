Расправа под Волновахой: бей слабых

В ночь с 21 на 22 мая украинская армия, проводящая на Востоке страны антитеррористическую операцию, понесла самые крупные потери за все время АТО. В бою под Волновахой, в более 100 км от обычной зоны активных действий украинских военных, погибли 16 солдат 51-й отдельной механизированной бригады. Хотя, судя по свидетельствам очевидцев, это был не бой, а настоящая бойня. Террористы, по наводке местных соучастников, попросту расстреляли неготовых дать им отпор солдат-призывников украинской армии, которые даже не участвовали в антитеррористической операции.

На войне как на войне

По официальным данным Министерства обороны Украины, в ночь с 21 на 22 мая нападений на подразделения Вооруженных сил Украины было несколько. Но именно вблизи Волновахи диверсанты «коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и минометов». «Сегодня (22 мая — УНИАН) в начале 6-го утра, боевики ДНР расстреляли украинских военных. Приехали на инкассаторских машинах «Приватбанка» (ранее украденных, - УНИАН), стреляли из гранатометов и ПЗРК, пулеметов. Солдат было человек 30, три БТР или БМП», - процитировали местные журналисты слова одного из очевидцев.

К слову, этот же очевидец рассказал, почему военные разместились лагерем вблизи населенного пункта, а не в нем: «Местные их не пустили на ночлег». Впрочем, такие действия мирных жителей свидетельствуют не о недоверии к украинской армии, а о страхе – в случае помощи солдатам, попасть под «санкции» террористов.

Как бы там ни было, кто-то из местных все же «разъяснил» террористам Донецкой народной республики место дислокации украинских военных. В ряде СМИ уже появилась информация, что «наводчиком» выступил некий житель Волновахи Дмитрий, который был активным участником захватов государственных зданий, вешал на них флаги ДНР и терроризировал местную избирательную комиссию по выборам президента Украины. Он также разместил в Сети видео с расположением военных под Волновахой накануне атаки на них.

Некоторые российские СМИ на тут же обвинили во всем… владельца «ПриватБанка», губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Так как боевики приехали расстреливать солдат на инкассаторских авто этого банка. Причем, российских акул пера вовсе не смутил тот факт, что из финучреждения уже были угнаны 15 автомобилей. И что руководитель службы безопасности банка Станислав Крижановский ранее заявил, что «в регионе не работает ни один фирменный инкассаторский автомобиль банка, практически весь парк наших машин был похищен боевиками». «Не исключено, что сегодня эти автомобили используются боевиками террористических организаций для вооруженных нападений на украинских военных и мирных граждан на Донетчине и Луганщине», - сказал он.

«Образцовая» атака

В то же время, по словам журналистки Леси Ганжи с места событий, очевидцы сообщили, что 51-ю бригаду расстреляли образцово-показательно. «Мой собеседник высказал мнение, что, очевидно, это наемники, которые таким образом осуществляли показательно-карательную операцию против украинской власти», - рассказала журналист в эфире одного из украинских телеканалов.

Российские журналисты тут же ухватились и за эту версию – и сообщили, что некие наемники по заказу столичной власти уничтожили солдат собственной армии. Эту позицию лживого российского телеканала «Лайфньюз» поддержал и самопровозглашенный «народный губернатор» ДНР Павел Губарев, который заявил, что «расстрел был произведен боевиками Правого сектора... Люди из села вечером общались с военными и отзывались о них как об адекватных солдатах».

Впрочем, чуть позже, против такого объяснения случившегося выступили другие донецкие террористы. Так, самопровозглашенный командир сепаратистов из Горловки по кличке «Бес» заявил, что это его группа осуществила налет на украинских военных под Волновахой и захватила там оружие. «Мы уничтожили блокпост фашистской украинской армии, установленный на земле Донецкой республики», - заявил он.

Стоит отметить, что террористы ДНР, даже выступая против «официальной» позиции собственных «лидеров», сильно лукавят. Потому что называть дислокацию украинских военных под Волновахой «блопостом» вряд ли можно: ни традиционных уже на блокпостах бетонных блоков или мешков с песком, ни окопов, ни усиленного дежурства на месте расположения солдат не было. Да и от дислокации ДНР (здание областной госадминистрации в центре Донецка, — УНИАН) или очагов активных боевых действий они находились далеко.

Именно это – расстояние более чем в 100 км от основного очага сепаратизма – по всей видимости, и стало причиной смертельной ошибки: солдаты расположились в поле, не окопавшись и даже не расчехлив боевое оружие. Они не собирались ни с кем воевать…

Ответ террористам

Тот факт, что солдаты 51-й моторизированной бригады практически не защищались, поскольку не выполняли заданий АТО, подтвердили и в Службе безопасности Украины. Так, по словам главы СБУ Валентина Наливайченко, украинские военнослужащие в районе Волновахи не выполняли заданий АТО, а прибыли для обеспечения безопасности накануне президентских выборов. «Группа диверсантов на трех машинах, которые прибыли, используя мирных людей как живой щит, нагло расстреливали наших военных. Иностранцы, в том числе россияне, которые взяли на себя это преступление, будут осуждены как террористы согласно украинскому законодательству. У наших военных не было там антитеррористического задания, они обеспечивали безопасность, чтобы мирные жители могли проголосовать на выборах», - сказал он.

Впрочем, теперь террористам и их пособникам в окрестностях Волновахи стоит поостеречься не только возможных будущих судебных тяжб. Оставшиеся в живых ребята из волынской механизированной бригады намерены отомстить за своих погибших друзей. Несмотря на то, что сегодня они испытывают потребности в дополнительном вооружении и не имеют достаточного числа бронежилетов, а также средств первой необходимости, солдаты домой не собираются. «Если раньше они не совсем понимали, что делают (на Донбассе, - УНИАН) – то сейчас это уже вопрос возмездия за сослуживцев», - сообщила глава «Национального альянса», волынянка Майя Москвич, которая поддерживает связь со своими земляками.

Готовность украинской армии дать масштабный ответ террористам подтверждает и руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук: «События у Волновахи, при всей их немыслимой трагичности, всколыхнули украинских силовиков. Заявление начальника Генштаба ВС Украины о том, что «рубикон перейден», и армия даст ответ на эту кровавую бойню террористов – это лишь деталь. По нашим данным, ответ готовится действительно масштабный. И это уже будет не фальстарт. Я искренне верю, что каждый из наших павших Героев будет отомщен. По-другому нельзя».

Татьяна Стежар