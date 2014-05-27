В Луганске захваченного журналиста боевики сильно избили: тело в гематомах, двигается с трудом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в соцсети Facebook заявляют активисты Гражданского сектора Луганска.

«Болотов прямо сейчас на пресс- конференции врет о том, что Славика Бондаренко и Максима Осовского выпустили из СБУ. Их родственники ничего об этом не знают. Они дежурят под зданием СБУ. Ребята на связь не выходили. Журналисты, будьте внимательны», - пишет Анна Мокроусова.

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Также сообщается, что в СМИ распространилась информация об освобождении захваченных накануне журналиста сайта «Обзор» Вячеслава Бондаренко и стримера Spilno TV Максима Осовского.

«Информация появилась со ссылкой на комментарий в фейсбуке пресс-службы Луганского управления внутренних дел Татьяны Погукай. Команда «Восток-СОС» поддерживает связь с семьями похищенных журналистов. На данный момент дома Максим и Вячеслав не появлялись, на связь не выходили, телефоны их по-прежнему отключены», - заявляют активисты.

По словам руководителя сайта «Обзор» Романа Еримеенко, Бондаренко привозили в офис вооруженные люди.

«Слава сильно избит. Я сам его не видел, но выслушал впечатления видевших Славика моего сотрудника и охранника здания, в котором наш офис. Они, независимо друг от друга, описали одинаково. Славик двигается сам, но с трудом. Выше второго этажа подняться не смог. Одет был в майку и разорванные джинсы. Вероятно, одежда не его. Спина синяя от гематом. Руки тоже. Правая рука в локте сильно опухла. Очевидец описывает цвет рук как сине-красный. На спине не только гематомы, но и следы, как будто его волокли по асфальту.

На лице ссадин и синяков нет. Сначала воды ему принёс мой сотрудник. Потом, когда к нему подошел охранник, Славик попросил ещё. Сказал охраннику, что плохо себя чувствует.

Сопровождали его два человека: один в штатском, представился как следователь службы безопасности "Луганской народной республики". Второй в защитной форме и с автоматом.

"Следователь" получил пароль к славиковому компьютеру, зашёл в него и скопировал себе на флешку переписку из Фейсбука. Когда уходили, "следователь" держал Славика за руку. Помогал», - пишет Еримеенко в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, Бондаренко и Осовский 25 мая работали на севере Луганской области, проводя съемки на избирательных участках. Автомобиль, в котором они возвращались в Луганск, был остановлен для досмотра на пророссийском блокпосту в городе Счастье. «Ополченцы» заинтересовались видеокамерами и оборудованием для интернет-трансляций, найденными в салоне автомобиля. Журналисты были сопровождены в здание Луганского СБУ «для выяснения». Таксист, перевозивший луганских журналистов, через несколько часов был освобожден, а Бондаренко и Осовский до сих пор находятся в плену.

Как сообщают луганские активисты, сначала журналистов пытались обвинить в шпионаже в пользу «Правого сектора» и сил АТО, потом стали предъявлять претензии к содержанию их журналистских материалов. Журналистам угрожали за то, что в их статьях и комментариях звучала критика действий пророссийских сил.