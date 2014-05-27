Неизвестные вооруженные люди захватили донецкий морг - СМИ
13:39, 27 мая 2014Политика
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По информации других неофициальных источников, морг не захвачен, а оцеплен для проведения эвакуации.
По неофициальной информации, в морге находится 35 тел погибших вчера боевиков / REUTERS
В Донецке неизвестные вооруженные люди захватили здание морга, в котором находятся тела погибших в ходе АТО в Донецке. Об этом сообщают сотрудники Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО), передает 62.ua.
По неофициальной информации, в морге находится 35 тел погибших вчера боевиков.
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По информации других неофициальных источников, морг не захвачен, а оцеплен для проведения эвакуации, поскольку в машине с телами погибших в ходе проведения АТО, которая находится рядом с моргом, обнаружен неразорвавшийся снаряд.
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