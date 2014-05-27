Порошенко: Ранее выборы делили страну, наконец-то мы имеем шансы ее объединить

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, европейские политики поздравили украинский народ с проведением честных, свободных и конкурентных президентских выборов, а также Порошенко с высоким результатом в первом туре.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил европейских чиновников от имени украинского народа за их персональные усилия в поддержке евроинтеграционных стремлений украинцев.

По его словам, граждане Украины во время президентских выборов продемонстрировали высокий уровень ответственности за будущее страны. Свидетельством тому, по мнению Порошенко - явка на выборах более 60 процентов и огромный патриотический подъем как в Украине, так и за ее пределами.

Читайте такжеЛяшко назвал три главные задачи нового Президента«Ранее выборы делили страну, наконец-то мы имеем шансы ее объединить», - добавил Порошенко.

Собеседники также подчеркнули важность работы над повесткой дня Евроинтеграции Украины.

По их мнению, это дает шанс на модернизацию Украины благодаря воплощению положений Соглашения об Ассоциации.