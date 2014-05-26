НАТО с нетерпением ждет сотрудничества с новым президентом Украины

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поздравил народ Украины с президентскими выборами и заявил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества Альянса с новым президентом Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении Расмуссена, размещенном на сайте НАТО.

«Я приветствую народ Украины, который мирно воспользовался своим правом голоса на президентских выборах в воскресенье. Он показал свою преданность свободе и демократии для определения своего будущего», - заявил он.

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«Я выражаю благодарность за значительные усилия украинской власти по организации выборов по всей стране. Невзирая на криминальное насилие, запугивание и провокации со стороны пророссийских сепаратистов, которые пытались помешать народу Украины осуществить свое демократическое право, выборы были признаны международными наблюдателями в значительной степени в соответствии с международными обязательствами и уважения с основополагающими свободами», - заметил генсек НАТО.

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«НАТО преданы нашему особому партнерству с Украиной. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества с новым президентом, и мы будем продолжать поддерживать усилия по поиску мирного урегулирования этого кризиса», - отметил Расмуссен.

По его словам, «союзники по НАТО не признают незаконную аннексию Россией Крыма. НАТО поддерживает суверенитет Украины, независимость и территориальную целостность, а также право украинского народа самому определять свое будущее, без вмешательства извне».